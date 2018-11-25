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Arturo Mina milli takımdan sakat döndü

E.

Yeni Malatyaspor'da savunmanın başarılı ismi Arturo Mina ülkesi Ekvador'un Peru ile oynadığı hazırlık müsabakasında sakatlandığı için Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilemedi.


Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Yeni Malatyaspor'ın başarılı oyuncusu Mina, Ekvador'un Peru ile oynadığı hazırlık müsabakasında 90 dakika forma giydi. Bu karşılaşmada ayağından sakatlanan Mina, Türkiye'ye döndükten sonra takımıyla çalışmalara katılamadı.


Sakatlığı düzelmeyen Mina Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılırken, başarılı oyuncunun ligin 14. haftasında oynanacak Akhisar maçına yetiştirileceği açıklandı.

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