ASELSAN Malatya'ya baskı devre kart üretim tesisi kuracak

Dr. İsmail Demir, ASELSAN'ın Malatya'ya baskı devre kart üretim tesisi ve bilişim sektörüyle ilgili yatırım yapacağını açıkladı.

Dr. İsmail Demir, beraberinde TUSAŞ, SSTEK, ASELSAN ve HAVELSAN'ın yetkilileri ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen Demir, ASELSAN'ın Malatya'ya baskı devre kart üretim tesisi ve bilişim sektörüyle ilgili yatırım yapacağını söyledi. Savuma Sanayi Başkanlığı'na bağlı şirketlerin deprem illerinde farklı yatırımlar yapacağını belirten Demir, "Malatya'da baskı devre kart üretim tesis ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Bu yatırım sürecinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası en önemli paydaşımız olacaktır. Yatırımların hemen bitişiğinde çalışanlar için yerleşim yeleri inşa edileceğiz. Bir kere istihdamı öncelikle Malatya'dan yapacağız. Üniversitelerimizle paydaş olacağız. Sanayicimizin bizlere katılım sağlamasının önünü açacağız” diye konuştu.

ASELSAN'ın Malatya'ya yatırım kararının memnuniyet verici olduğunu belirten MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise, “Malatya'mızın da aralarında yer aldığı 11 ilimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Depremin üzerinden 92 gün geçti. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yüzbinlerce esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz derinden etkilendi. Ekonomimiz büyük yara aldı. Böylesine bir dönemde ASELSAN'ın sanayimize yapacağı yatırım kararı bizleri heyecanlandırmış, motive etmiştir. Malatya'mız öteden beri üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine büyük katkıları olan, katma değerli bir şehirdir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konulardan biri de savunma sanayi alanında üretim yapan üye sayımızın artmasıdır. Bizler bu alanda gayret gösterirken ASELSAN'ın Malatya'mıza baskı devre kart üretim tesisi ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyor olması bizi ziyadesiyle memnun etmişti. Başta kayısı olmak üzere, sanayi ürünlerinin ihracatı ile ülke ekonomisine değer katan şehrimizin, savunma sanayisinde de ülkemizin bu alandaki hedeflerine önemli ölçüde katkı sunacağından hiç şüpheniz olmasın. Savunma sanayisinin Anadolu şehirlerine yayılması önemli bir strateji. Bunun da deprem bölgesinden başlıyor olması daha değerli. Ülkemizin savunma sanayisinde gösterdiği gelişimi takdirle karşılıyoruz. Bu gelişime bugünden sonra en büyük katkıyı Malatya'nın vereceğini bilmenizi isterim” dedi.

Ziyarette MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ile TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, ASELSAN Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Yaman, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka, Genel Koordinatör Cemalettin Haşimi ve Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert de yer aldı.