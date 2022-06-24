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'Aşhan Bacı' bebekleri görücüye çıktı

Malatya yöresine ait giyim ve yaşayışı ifade eden ’Aşhan Bacı’ oyuncak bebekler bir kez daha görücüye çıktı.

Malatya yöresine ait giyim ve yaşayışı ifade eden 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekler bir kez daha görücüye çıktı.


27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali çerçevesinde Derme Kadın Kooperatifi üyelerinin hazırladıkları 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekler sergilendi.


Usta Öğretici Cevdet Bozdağ'ın bez bebek yapımı konusunda yetiştirdiği kadın üyelerden oluşan Derme Kadın Kooperatifi, çocuklar için oyuncak bebekleri sergiledi.


27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali çerçevesinde açılan 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekler sergisi, 26 Haziran akşamına kadar gezilebilecek.

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