Aşı ol hediyeyi kap

Malatya'da, Covid-19 aşısı için kampanya başlatılıp, kampanyaya katılanlara tablet, otobüs kartı ile Yeni Malatyaspor forması hediye edilecek.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Malatya'da ödüllü ‘Aşını Ol' kampanyası başladı.

17-44 yaş aralığındaki aşı kampanyasına katılanların çekiliş hediyeleri, 16-19 tarihleri arasında 1. Doz, 19 Eylül 2021'e kadar 2. doz aşısını yaptıranlar arasında 24 Eylül 2021 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Covid-19 aşısı için kampanya başlatılıp, kampanyaya katılanlara 44 tablet,144 MOTAŞ otobüs kartı ile Yeni 244 Malatyaspor forması hediye edilecek.