Aşı olacak çocukların yardımına kurtarma ekipleri yetişti

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren ilçe genelinde karla mücadeleyi sürdüren Battalgazi Belediyesi, vatandaşların olumsuzluk yaşaması için ilçe genelinde bulunan tüm yolları ulaşama açarken, aynı zamanda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Bir yandan ara sokak ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapılırken, diğer yandan da temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırımdaki buzlar temizleniyor. Özel gereksinimli vatandaşların evlerinin önünde özel çalışmalar yapmayı da ihmal etmeyen Battalgazi Belediyesi ekipleri, bu kez de aşı yaptıracak çocukların ve ailelerin yardımına koştu.

Çocukların aşı takvimi aksamadı

TOKİ'de bulunan İnderesi Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Dr. Zeynep Gül Öztürk Koç'un, aşı günü olan çocuklar ve ailelerin mağduriyet yaşamaması için Sağlık Merkezi bahçesinde oluşan buzlanmanın temizlenmesi talebini öğrenerek harekete geçen ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Sağlık Merkezi bahçesini temizleyerek çocukların aşı takviminden geri kalmamasını sağlayan ekiplerin bu çalışması, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Çocuklarını aşı için Sağlık Merkezi'ne getiren aileler, Battalgazi Belediyesi ekiplerinin bu hummalı çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.

Muayene için Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Çetin Çakır isimli vatandaş, “Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışma oldu. Zaten kar yağdığı zaman hemen tuzluyorlar. Çalışmalarından memnun olduk. Tuz atınca hemen buzlar eridi. Sağlık ocağımızın bahçesini de temizlediler. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Güder'e teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini ileten Aile Sağlık Merkezi Doktoru Zeynep Gül Öztürk Koç, “Battalgazi Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Kar yağıştan sonra sağlık ocağı bahçemiz, bayağı karlar altında kalmıştı. Bugün sabahtan muayene olacak hastalarımız ve aşı olacak çocuklarımız vardı. Sağlık ocağımıza gelirken düşmeleri halinde kazalar yaşanabilirdi. Çocuklarımız aşı olmayabilirdi. O nedenle bende Battalgazi Belediyesini aradım. Sağ olsunlar hemen geldiler ve bahçemizi kaldırımlarımızı tuzlayarak açtılar. Sağlık Ocağımızın merdivenlerine kadar temizlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e bu duyarlılığı için ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.