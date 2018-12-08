"Aşıklar Ölmez” konseri beğeniyle izlendi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından ‘Yunus Emre Orkestrası Aşıklar Ölmez' konseri düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Abdülkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanları Doç. Dr. İlhan Erdem ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Prof. Dr. Cemal Yurga, Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Şefliğini Ali Ayhan'ın, şiir seslendirmesini Fatih Mehmet Çubuk'un yaptığı konser izleyiciler tarafından ilgi gördü. Konserde, TRT'de yayınlanan Yunus Emre dizisinin müzikleri seslendirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay konserin bir müzik ziyafeti olduğunu ifade ederek, “Bugün Yunus Emre'nin nüktelerinden bir demet müzik ziyafet dinledik. Yunus'un ‘Aşıklar Ölmez' felsefesi gerçekten de öyle bir şey. Eğitim Fakültesi'ne ait koromuz Yunus Emre'nin çok güzel ilahilerini ve parçalarını seslendirdi. Ali Hocamızın şefliğinde olan ve bir saat süren müzik ziyafetini ben mükemmel buldum. Çok güzel parçaları söylediler. Ben bu konseri muhakkak şehir merkezimizde ve tüm Malatya'da vermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu'nun bağrında yetişmiş bir ozanımız olan Yunus Emre'nin sözlerini müzikle bugün halka aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Şef Ali Ayhan ise, “Yunus Emre, bu topraklarda büyük bir değerdir. Her bir eser için orkestra çalışması yaptık. Seyircilerimiz beğendiyse, Yunus Emre'yi hakkıyla anlatabildiysek, müziğe aktarabildiysek ve sanat içinde farklı bir icrada bulundurabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Konser sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Şef Ali Ayhan'a ve konser ekibine çiçek takdim etti.