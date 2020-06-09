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Asırlık nine, ambulans helikopterle sevk edildi

Malatya’da aniden rahatsızlanan 94 yaşındaki kadın, bir hastaneden diğerine ambulans helikopterle sevk edildi.

Malatya'da aniden rahatsızlanan 94 yaşındaki kadın, bir hastaneden diğerine ambulans helikopterle sevk edildi.


Doğanyol ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Beyaz Karabulut, aniden rahatsızlanınca ilk olarak 112 ambulansı ile Pütürge Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi hastanede yapılan yaşlı kadının yemek yerken aniden rahatsızlandığı, durumunun kritik olduğu ve donanımlı bir hastaneye götürülmesi gerektiği belirtildi. Malatya 112'de konuşlu bulunan ambulans helikopter istendi. Asırlık kadın, Pütürge ilçesinde çim sahaya inen 112 ambulans helikopteriyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Merkezine sevk edildi. Yaşlı kadının Turgut Özal Merkezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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