Asırlık nine koronaya yenildi

Malatya’da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.
Malatya'da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19'a yenik düştü.
Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi.