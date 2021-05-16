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Asırlık nine koronaya yenildi

Malatya’da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19'a yenik düştü.


Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi.

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