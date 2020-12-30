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Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret

Malatya İl Jandarma Komutanlığı komutan ve askerler, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.


Malatya merkez ve ilçelerinde ikamet eden 80 şehit ailesi ile 30 gazi ve ailesi, yılbaşı münasebetiyle evlerinde ziyaret edildi. Yaklaşık 5 gün süren ziyaretlerde şehit aileleri, gazi ve yakınlarının talepleri dinlendi. Sosyal mesafe ve maske gibi kurallara tam riayet edildiği ziyarette, ailelere çikolata da hediye edildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada ise "Şehit ve gazi ailelerimize ahde vefa ilkeleri doğrultusunda her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızı kendilerine ifade ettik” denildi.

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