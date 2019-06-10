ASMYD'den Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk profesörü Gündoğdu'ya ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk profesörü olma unvanını taşıyan Öğretim Üyesi Cemal Gündoğdu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan ve 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesi'ne dönüşen ve sahip olduğu donanımlı tesis altyapısı, başarılı öğretim elemanlarıyla bölgenin nitelikli öğrenci yetiştiren fakülteleri arasında adını duyuran İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ilk profesörünü yetiştirdi.

2016 yılında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda göreve başlayan Gündoğdu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği, ataması gerçekleşen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'yu İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, Gündoğdu'nun profesörlük unvanı almasının İnönü Üniversitesi içim önemli bir olay olduğunu belirtti.