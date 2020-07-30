ASRİAD Şube Başkanı Özel'den Bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, bayramların dayanışma, kardeşlik ve beraberlik günleri olduğunu ifade ederek, “Kurban Bayramı`nda da her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Alışık olmadığımız süreçlerden geçerken hayatımıza da bu doğrultuda yön vermeye başladık” dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olduğunu anımsatan Özel, “Bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatımız var. Bu fırsatı krize çevirmemek için büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne çok dikkat edelim. Bir arada geçireceğimiz yarınlar için bugünlerimiz de daha fazla özenli olalım” ifadelerine yer verdi.

Özel mesajını şöyle sürdürdü:

“Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel Kurban Bayram ı coşkusunun, başta Malatya'mıza ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.”