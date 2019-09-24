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ASRİAD'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.


Malatya'nın genel durumu ve iş dünyası konusundaki sorunların konuşulduğu ziyarette ilk söz alan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Başkan Gürkan'ın Battalgazi Belediye Başkanı olduğu dönemde de takından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi.


2018 yılı Ekim ayında ASRİAD Genel Merkez Heyetinin Malatya ziyaretinde Battalgazi ilçesini gururla gezdirdiklerini söyleyen Özel, her zaman Başkan Gürkan'ın yanında olacaklarını ve çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek Malatya için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.


Ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

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