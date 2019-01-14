ASRİAD'tan ilçe adaylarına tam not

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, AK Parti'nin Malatya'da açıkladığı ilçe adayları ile Cumhur İttifakı adaylarının başarılı isimler olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin düzenlediği tanıtım toplantısı ile Malatya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından, yazılı bir açıklama yapan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, belediye hizmetlerinin tüm insanlar için doğumdan ölüme kadar büyük önem taşıdığını söyledi.

Malatya'nın 11 ilçesinde AK Parti'nin iki ilçesinde ise Cumhur ittifakının adayının açıklandığını anımsatan Özel, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Selahattin Gürkan ve ilçe Belediye Başkan Adaylarının Malatya'nın tanınan ve başarılı isimler olduğunu dile getirmek istiyoruz. Adaylara başarılar dileyerek, Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan Niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.