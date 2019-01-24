ASRİAD'tan Rektör Karabulut'a ziyaret

Dr. Aysun BAY Karabulut 'u makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Özel, Malatya 'da ikinci bir üniversite olarak kurulan Turgut Özal Üniversitesi'nin varlığından memnun olduklarını belirterek, çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Malatya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişime katkıda sağlanılacağına inandığını dile getiren Özel, her zaman Turgut Özal Üniversitenin yanında olacaklarının sözünü verdi.

Ülke gündeminde yer alan Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği ve Sera kurulumu ile ilgili Turgut Özal Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu programı da değerlendiren Özel, projelerde birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut ise, üniversite ile ilgili yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsetti. İşadamlarının Malatya ve üniversite için önemli olduğunu söyleyen Karabulut, projelerde iş adamları ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği ile ilgili eğitim seminerlerine ASRİAD'ı da davet eden Karabulut, benzeri projelerde de birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Özel, Rektör Karabulut'a Asır Suresi plaketini takdim etti.