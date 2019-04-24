ASRİAD'tan tarım seferberliği

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, dernek olarak Malatya'da tarım seferberliği başlattıklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel, dernek üyeleri ile yaptıkları toplantıda özellikle günlük kullanılan sebze ve bakliyat yetiştirmenin önemine değinerek Malatya'da tarım seferberliği başlatma kararı aldıklarını ifade etti. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olması nedeniyle bu avantajın da daha verimli olarak kullanılmasının önemine değinen Özel, bu konuda hükumetin de sağlamış olduğu destek ve teşviklerden yararlanılarak tarıma ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle ülke ekonomisine de büyük ölçüde bir katkı sağlanacağını belirten Özel, aynı zamanda bireysel olarak arazisi olan kişilerin de arazilerini değerlendirerek hem aile, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi. Asrın İşadamları Derneği'nin aynı zamanda kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirten Özel, “Malatya Şubesi olarak bizler bu konuda üzerimize düşeni yapıp küçük arazisi olan veya evlerinin önündeki bir iki dönümlük boş yerlere dahi sebze ve bakliyat yetiştirme kararı aldık. Bu ürünler az olarak görülebilir, ancak herkes bunu yapıp kendi yiyeceğini yetiştirip kışın kullanacağını da temin etmiş olur. Aynı zamanda fazla olan ürünleri de arazisi olmayan kişiler ile paylaştığında hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olur” diye konuştu.