ASYMD yönetimi yemekte bir araya geldi

Malatya ASYMD Başkanı Akif Çelik, dernek binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler derneğimizin kuruluş aşamasında 2 ayda bir bu tür toplantılarda buluşacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki yıllarda hangi tür etkinlikler yapacağımızı kararlaştırıyoruz. Bu kararları alırken başkan olarak değil, yönetim kurulumuz ile birlikte istişare içerisinde alıyoruz. Bugün davetimize icabet eden yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Çelik, ASYMD'nin sürekli büyüyen ve yurt dışında temsilcilikleri olan bir dernek olduğunu belirterek, yaklaşık bir hafta önce Azerbaycan temsilciliği atandığını hatırlattı. Malatya ASYMD Başkanı Çelik, "Malatya'dan bütün ülke sporuna katkı sunmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Bu süreçten sonra hem Malatya sporuna hem de ülke sporuna katkı sunmak için gayretimizi arttıracağız" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri yemekli toplantıdan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.