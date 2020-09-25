ASYMD'den amatör lig kararına tepki

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bölgesel Amatör Lig ve amatör ligleri oynatmaması yönündeki kararına tepki göstererek bu karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, “Korona virüsün en çok etkilediği alanlardan biri de kuşkusuz ki, spor müsabakaları oldu. Türkiye'deki profesyonel ligler start alırken, amatör liglerin ne zaman top başı yapacağı ise açıklanmadı. Amatör futbolcular da bu durum nedeniyle federasyona tepki göstererek, planlama yapılmasını talep ediyor. Bölgesel Amatör Ligi ekipleri, 2 aydan bu yana TFF'den açıklama beklediklerini belirterek, “Bal Ligi takımları olarak yaklaşık 300 takım TFF'nin tam 2 aydır açıklama yapmasını bekliyordu ve nihayet bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantı sonucunda kesin olmayan bilgilere göre BAL ligi ve Amatör karşılaşmalar ocak ayında belli olacak. Yani pandemi durumuna göre oynanmayacak” denildi. Yazıktır günahtır binlerde futbolcu ekmek kazanıyor futboldan. Sen üst ligleri oynat ama alt ligleri oynatma. Bu nasıl bir çelişki. Senin görevin bu ligleri de en sağlıklı şekilde oynatmak. Ne güzel değil mi. Ookullar olmasaydı Milli Eğitim Bakanlığı ne güzel yapılırdı. Bu adaletsizliğe sessiz kalamayız. TFF Alt Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, koltuğundan düşmemek için binlerce futbolcunun ocağına ateş düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.