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ASYMD'den sahadaki gazetecilere maske ve eldiven

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASYMD) virüsten korunmaları için sahada çalışan gazetecilere eldiven ve maske dağıttı.


ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, yaptığı açıklamada bu süreçte görevini fedakarca yapan gazetecilere eldiven ve maske dağıttıklarını belirterek, bu süreçte herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti.


Sahada çalışan gazetecilerin büyük bir görevi yerine getirdikleri belirten Çelik, "Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği ASMYD olarak sahada çalışan Muhabir Kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bir nebze olsun destek olduk zor şartlar altında çalışan tüm Gazeteci Arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

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