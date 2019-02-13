Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yıldönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ilimize teşriflerinizin 88. yıldönümünde sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.Millet olarak bin bir zorluk ve güçlüğe rağmen yılmadan, canla başla vermiş olduğunuz istiklal mücadelesini bugün de vermeye devam ediyoruz. Son yıllarda ülkemiz hemen her alanda büyük bir ilerleme ve gelişme kaydetmektedir. Özellikle savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulup, milli ve yerli imkanlarımız kullanılarak kendi silahlarımızı üretir duruma geldik” dedi.

Milli birlik ve beraberliğii muhafaza ederek oynanan bütün oyunları bozacaklarını ifade eden Polat, ”Ancak, her alanda gelişen ve büyüyen ülkemizin önünü kesmek isteyen dahili ve harici bedhahlar, türlü oyunlar, hileler ile bunu engellemeye çalışmaktadırlar. Millet olarak dün istiklal mücadelesinde nasıl omuz omuza verdiysek bugün de aynı şekilde birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek üzerimizde oynanan bütün oyunları bozacak, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolunda durmadan yola devam edeceğiz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkenin gelişmesi, bölgenin lider ülkesi olması noktasında üzerilerine düşenleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Polat, "Bir yandan fiziki belediyecilik hizmetleri yaparken bir yandan da milli ve manevi duygularımızın korunması, canlanması ve şahlanması için halkımızla birlikte devletimize ve hükümetimize elimizden gelen desteği vermenin çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde bir program düzenlendi. Buradaki programda da günün anlam ve önemine ilişkin sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.