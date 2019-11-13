İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen Atatürk’ten Anılar ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri büyük ilgi gördü.

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen Atatürk'ten Anılar ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri büyük ilgi gördü.


Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Orkestrası sahne alırken, koronun solistliğini ise Öğretim Görevlisi Orçun Akgün yaptı.


Konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Ersin Aycan, Tiyatro Topluluğu, üniversite akademik personeli ile öğrenciler katıldı.


Öğretim Görevlisi Ersin Aycan'ın Atatürk'ün anılarını anlattığı konser sonunda ise Rektör Kızılay tarafından etkinlikte emeği geçenlere çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.