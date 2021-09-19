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“Atıksız Bir Dünya” için gençlerden örnek hareket

“Atıksız Bir Dünya” için Malatya’da gençler Dünya Temizlik Günü’nde çevreden çöp toplayıp örnek hareket sergilediler.

“Atıksız Bir Dünya” için Malatya'da gençler Dünya Temizlik Günü'nde çevreden çöp toplayıp örnek hareket sergilediler.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi ile Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi üyesi gençler, Battalgazi İlçesi Orduzu Pınarbaşı mesire alanında etrafa atılan çöpleri topladı.


“Hep birlikte temiz bir çevre için sahadayız” sloganı ile çevre temizliği yapan gençler, örnek hareket sergilediler.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, sadece Dünya Temizlik Günü'nde değil zaman zaman çevreyle ilgili böyle etkinlikler düzenlediklerini kaydettiler.

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