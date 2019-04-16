Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası başladı

Genel merkezi Malatya'da bulunan ve kuruluş aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) tarafından düzenlenen Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Sporda çatı dernek olma iddiasıyla kurulan ASMYD Malatya'daki tüm spor taban birliklerinin katkısıyla düzenlediği Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası startını verdi.

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan Atilla Kantarcı, “Adıma düzenlenen turnuva beni ziyadesiyle mutlu ve bahtiyar eyledi. İnanın şuan hangi ifadelerle duygularımı ifade edeceğimi kestiremiyorum. Bana bu onuru yaşatan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte Malatya spor camiasında görev almış bir kardeşiniz olarak unutulmamanın, hatırlanmanın ne kadar önemli erdemler olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş olduk” dedi.

Turnuvanın açılışına Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan döneminde 2. başkanlık yapan Nurhan Taştepe, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ve TÜFAD yöneticisi Sinan Alkış katıldı.

Bu arada turnuvanın ilk gününde şu sonuçlar alındı:

Sağlıkspor 6 - 6 Dostlukspor, İmamlar 17-4 TÜRFAD, Gençlikspor 4-3 Havameydanı, Kardeşlik 6-8 Yeşilyurt Belediyespor