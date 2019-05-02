Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona erdi

Genel merkezi Malatya'da bulunan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) tarafından organize edilen Atilla Kantarcı Halı Saha Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi.

Yaklaşık 15 gün süren ve 16 takımın mücadele ettiği turnuvada Günataspor ve Dostluk takımları Yeşiltepe Ampute Sahası'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılamayı 6-4 kazanan Günataspor turnuvanın şampiyonu olurken, Dostlukspor ise ikinci oldu. Düzenlenen kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Sorumlusu Fahrettin Eserdi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ve Malatyagücü Kulüp Başkanı Aziz Yiğit katıldı. Turnuvanın kapanışında bir konuşma yapan Atilla Kantarcı, “Adıma düzenlenen turnuva sporun ruhuna uygun geçmesinin mutluluğunu yaşamaktayım. Final müsabakası da oldukça çekişmeli ve de centilmence bir havada oynandı. Sıralama hiç önemli değil, katılan tüm takımlara teşekkürü bir borç biliyorum. Kazanan dostluk oldu, kazanan vefa oldu. Turnuvayı organize eden başta ASMYD Başkanı Akif Çelik olmak üzere, yönetim kurulu ve sporun tüm paydaşlarına sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. İnsanların hattayken de hatırlanabileceği, onurlandırılabileceği tablosunu yaşattığınız ve gelecek adına da bu tür organizasyonların yapılabileceği müjdesini vermeniz hakikaten oldukça önemli” diye konuştu.

Öte yandan ASMYD 2 Mayıs Perşembe akşamı saat:19.00'da bir ödül gecesi düzenleyecek. Geceye gazeteci Yavuz Donat, futbol spikeri Erdoğan Arıkan ve futbol yorumcusu Alp Pehlivan da katılacak.