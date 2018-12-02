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'Atkını, bereni al maça gel' sloganıyla maça davet

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi stadın dolması için ’Atkını, bereni al maça gel’ sloganıyla kampanya başlattı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi stadın dolması için 'Atkını, bereni al maça gel' sloganıyla kampanya başlattı.


Süper Lig'de 21 puanla beşinci sırada yer alan E. Yeni Malatyaspor, ligin 14'üncü haftasında sahasında 3 Aralık Pazartesi günü 20.00'de Akhisarspor'u konuk edecek. Ligde kalan 4 maçta en iyi sonuçları alarak, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, Akhisarspor maçında taraftarlarının desteğini de arkasına almak istiyor.


Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri, başlattığı kampanya ile stadın doldurulması çağrısında bulunuyor. 'Atkını, bereni al maça gel' sloganı ve yayınladığı video ile taraftarların Akhisarspor maçında tribünleri doldurması için mesajı paylaşılırken, şu ana kadar biletlere ilginin az olduğu ifade ediliyor.


Bu arada Malatya ekibi, Passolig taraftar kart sayısında Süper Lig takımları içerisinde dokuzuncu sırada yer alırken, genel sıralamada 10'uncu sırada bulunuyor.

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