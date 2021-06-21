Atlet Serhat Güngör'e Milli Takım kampı daveti

Estonya Tallin'de 14-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Malatya'da milli takım kampı yapılacak. Estonya Tallin'de düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Malatya'da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Serhat Güngör ve Atletizm Antrenörü Nihat Erim, kampta başarılı olmak için mücadele edecek.

Avrupa üçüncülüğünü kazanmıştı

Çek Cumhuriyeti Podebrady'de geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen yarışlarda Avrupa Yürüyüş Takım Kupası'nda mücadele eden Malatyalı sporcu Serhat Güngör, U20 Erkeklerde 10 kilometre yarışında 42:20'lik derece ile Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti