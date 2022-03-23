Malatya'da, Okul Sporları Puanlı Atletizm il müsabakaları yapıldı. Atletler il birincisi olmak için ter döktü.

Olimpik Atletizm Kompleksinde 3 gün yapılan Okul Sporları Puanlı Atletizm İl müsabakaları bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Okul Sporları Puanlı Atletizm İl müsabakaları çerçevesinde 100'e yakın sporcu öğrenci, gülle, cirit, uzun atlama, yüksek atlama ve koşu kategorilerinde yarıştılar. Okul Sporları Puanlı Atletizm İl müsabakaları sonunda dereceye giren sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.

Gülle, cirit, uzun atlama, yüksek atlama ve koşu kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.