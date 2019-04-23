Attığı 16 golle kendisini ve Yeşilyurt Belediyespor'u zirveye taşıdı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un golcü futbolcusu Cemre Atmaca, bu sezon attığı 16 golle Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta gol kralı oldu.

Türkiye liglerinde bugüne kadar 15'e yakın profesyonel takımda forma giyen ve attığı gollerle formasını terlettiği takımlara büyük başarılar yaşatan Cemre Atmaca, bu sezon da krallık yarışını önde tamamladı.

Sezon başında 3.lig takımı Cizrespor'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu BAL'da 26 haftalık maratonda takımı adına 16 gole imza attı.

1985 Trabzon doğumlu olan golcü futbolcu, futbola memleketinde başladıktan sonra sırasıyla Arsinspor, Eyüpspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Adanaspor, Balıkesirspor, Gebzespor, Kartalspor, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Orduspor, Fethiyespor, Cizrespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımlarının formalarını giydi.

Cemre Atmaca, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un bu sezon 2. Grup'taki şampiyonluğuna attığı 16 golle büyük katkı sağlarken, gol krallığı tacını giymenin sevincini de bir kez daha yaşadı.

3.Lige yükselme play-off maçlarına hazırlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimin önümüzdeki sezon içinde tecrübeli golcüyle el sıkışmaya hazırlandığı öğrenildi.