Avcılara av eğitimi

Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde düzenlenen eğitimde, ilçede yaban keçisi ve su samurunun dünya hayvanları koruma örgütlerinin koruma listelerinde olduğu ve kesinlikle avlanmaması gerektiği bildirildi.

15.Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Malatya Şube Müdürlüğü tarafından Arapgir'de avcılara yönelik eğitim verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürü Mihriban İncibaş tarafından avcılık mevzuatı, Veteriner Hekim Nazlı Şeyma Bali Kılıç tarafından ise bilinçli avcılık anlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürü Mihriban İncibaş, doğa koruma ve milli parkların temel görev ve vazifeleri hakkında bilgi aktarıp, bilinçli ve kurallı avcılık konusunda konuştu. Yapan avcılar ile her zaman birlikte oldukları dile getiren İncibaş, sıkıntının kaçak avcılık yapanlar olduğunu vurguladı. Arapgir'de yaşayan yaban keçisi ve su samurunun dünya hayvanları koruma örgütlerinin koruma listelerinde olduğu hatırlatan İncibaş, bu hayvanların kesinlikle avlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Veteriner Hekim Nazlı Şeyma Bali Kılıç tarafından ise bilinçli avcılık anlatıldı.