Avlak sahaları kiraya verilecek

Malatya'nın Arguvan ve Arapgir ilçelerindeki Karakaya Baraj Gölü 7. Bölge avlak sahası, avcılık amacıyla kiraya verilecek.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “ Karakaya Baraj Gölü 7. Bölge (Arguvan-Arapgir) avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanması ile ilgili olarak, 1 Aralık 2020 Salı günü saat 10.00'da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ihale düzenlenecektir” denildi.

Arguvan ve Arapgir ilçelerindeki Karakaya Baraj Gölü 7. Bölgede su ürünlerini avlamak isteyenlerin ihaleye katılmaları gerektiğinin bildirildiği açıklamada, “Belirtilen bölgeye su ürünleri avcılığı amacıyla yapılacak başvurularda; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir. Ancak söz konusu bölgeye kooperatif veya birliklerden başvuru olmadığı takdirde, gerçek kişilerde başvuruda bulunabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyen üreticilerin idari ve teknik şartnameleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Yeşilyurt - Karakavak Mahallesinde bulunan idari binasından temin edebileceklerinin hatırlatıldığı açıklamada daha sonra şunlar belirtildi:

“İhalenin yıllık tahmini kira bedeli 6.029,25 TL'den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edilecektir. İhale 5 yıllık süre için yapılacak olup, ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs, şirket ile il müdürlüğümüz arasında kiralama sözleşmesi imzalanacaktır. İhale sonucu ortaya çıkacak olan kiralama bedeli peşin veya taksitle, Malatya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) yatırılacaktır. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca kira artışının yapılacağı ayda yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranında artırılması suretiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tespit edilerek YİKOB tarafından tahsil edilecektir. İlk Yıl kira bedelinin tamamına tekabül eden tutarı teminat olarak alınacaktır. Teminat Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına kiracı tarafından yatırılır. Kira süresinin bitimine veya feshine kadar tutulur.”