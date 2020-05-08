Avlanma yasağına uymayanlara gece baskını

2 bin 800 metre balık ağı sudan çıkarılırken, 8 kişiye idari işlem yapıldı.

İç sularda 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri aralıksız olarak devam ediyor. Malatya Karakaya Baraj Gölünde su ürünleri kontrol teknesiyle ve sahil boyunca denetimler gece de yapılıyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit; yaptıkları denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince su ürünleri kontrol teknemiz ile yapılan denetimde Karakaya Baraj Gölünde yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunda gece yapılan taramalarda Yazıhan Tohma Köprüsü sınırlarında Kurşun ve Turna Balığı avında kullanılan barajda atılı halde toplamda 2 bin 800 metre balık ağı sudan çıkarılmıştır. Ayrıca kontrollerimiz de olta balıkçılığı yapan 8 kişiye idari işlem yapılmıştır. Yasak dönemi boyunca su ürünleri kontrollerimiz ve denetimlerimiz gece gündüz devam edecektir" dedi.