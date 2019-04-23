AVM'de 23 Nisan coşkusu

Malatya Park AVM'de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Kızılay Yeşilyurt Şubesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında AVM fuaye alanında açılan stantta ‘Küçük şeyler bir başkası için yaşam sebebi olabilir' sloganı ön plana çıkarken çocuklar için balon, yüz boyama, palyaço ve bando gösterisi yapıldı. Şenlik süresince çocuklara ücretsiz pamuk şekeri de dağıtılırken çocuklar sevdikleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluğuna mutluluk kattı. Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada “Tüm mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olan 150 yıllık iyilik çınarı Kızılayımızın Yeşilyurt Şubesini iki ay önce kurmuş bulunuyoruz. Bugün çocukların heyecan ve neşesine ortak olmak onlara mutluluk verebildiğimizi görmek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutlamak, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek için buluştuk. Kızılay Yeşilyurt Şubesi olarak bahar mevsimin de yeşeren kayısı tomurcukları gibi en yakın çevremize saygı, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik tomurcuklarının yeşermesini diler, Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum” diye konuştu.