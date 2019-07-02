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Avrupa şampiyonasından dereceyle döndüler

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında Neva Naz Güvenç ‘03:57,22’ derecesi ile Avrupa üçüncüsü, aynı yarışta Elif Aktaş ‘04:30,02’ derecesi ile altıncı oldu.

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında Neva Naz Güvenç ‘03:57,22' derecesi ile Avrupa üçüncüsü, aynı yarışta Elif Aktaş ‘04:30,02' derecesi ile altıncı oldu.


28 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında PORTEKİZ Machico Madeira'da yapılan Biathle / Triathle Avrupa Şampiyonasında U11 Kategorisinde Malatyalı sporcu Neva Naz Güvenç 03:57,22 derecesi ile Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı yarışta Elif Aktaş 04:30,02 derecesi ile altıncı oldu. Türk milli takımımızda Avrupa ikincisi oldu.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biathle / Triathle Avrupa Şampiyonasında U11 kategorisinde Avrupa dereceleri alan Malatyalı sporcu Neva Naz Güvenç'i ve Elif Aktaş'ı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailesini tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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