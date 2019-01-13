Avşar Doğu Türkistan'a yapılan zulmü kınadı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınadı.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, konuyla ilgili yayımladığı mesajda, “Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik yapılan sistematik zulüm devam etmektedir. Bölgede soydaşlarımız bir soykırıma tabi tutulmakta. Türk Milletinin izleri Doğu Türkistan topraklarından silinmeye çalışılmaktadır. Çin'in işgalci yönetimi, basın ve internet sansürü ile bölgede yaşanan dramı, dünya kamuoyundan gizlemektedir. Vatanlarını ve hatıralarını geride bırakarak, Çin'in zulmünden kaçan soydaşlarımızın göze aldıkları riskler bile ne denli ağır bir baskının yaşandığını göstermektedir. Nerede bir Türk varsa orası bizim ilgi alanımızdır. Dünyanın neresinde mazlum, garip, soydaşımız, din kardeşimiz var ise her birisinin derdiyle dertlenmek, sevinciyle mutlu olmak hepimizin boynunun borcudur. Hele ki ata topraklarımızda yapılanlar asla kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.