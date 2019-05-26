Avşar, İstanbul çalışmalarına devam ediyor

Bülent Avşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek amacıyla İstanbul'daki Malatyalılarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Avşar bu kapsamda ilk olarak Bağcılar'da Kitap Fuarını da ziyaret ederek hemşehrileri ile istişare etti. Avşar daha sonra MHP Şişli teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Avşar Doğanyol Federasyonun düzenlemiş olduğu iftar programına da katılarak hemşehrileri ile İstanbul seçimlerine dair bilgi alışverişinde bulundu.

Avşar, yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin ve İstanbul'un istikbalini güvenceye almak mecburiyetindeyiz. Birliğimize, Dirliğimize, kardeşliğimize, bekamıza sahip çıkmak mesuliyetindeyiz. İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir. İstanbul şaibesiz, şüphesiz, lekesiz iradeyle yükselebilecektir. İstanbul Türk-İslam Medeniyetinin çınarı, Türk Milletinin türbedarıdır. İstanbul Türkiye'nin özeti, Türk Vatanının övüncüdür. Unutmayınız ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri aynı zamanda geleceğimizin seçimidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri Cumhur İttifakı'nın onur mücadelesi, Türkiye'nin beka meselesidir. İstanbul'u yönetmek ciddi bir iştir, asil bir görevdir, terörist Demirtaş çizgisini beğenenden, HDP'yle düşüp kalkandan, PKK Ve FETÖ'ye kadar gülücükler saçan birisinden İstanbul'a hayır gelmez, umut gelmez, huzur gelmez. İstanbul'da istikbali aydınlatacak yıldırım çakmalı, Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olmalıdır. 23 Haziran'da yol, köprü, metro inşaatları, istihdamdaki artışlar, parlak projeler İstanbul'u kanatlandıracaktır. İstanbul'un kaderi terör örgütlerinin, yani Haçlı yedeklerine bırakılmamalıdır. İstanbul böylesi bir zillete onay vermeyecektir. 23 Haziran'da İstanbul kazanacaktır. 23 Haziran'da umut kazanacaktır. Türk Milletine tuzak kuranlardan hesap sormak, Türkiye'ye parmak sallayanlara haddini bildirmek tarihi bir sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki, Türk Milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Şunu herkes bilmelidir ki, Cumhur İttifakı dağılmadan hiçbir haine fırsat verilmeyecek, Türkiye baskılara teslim olmayacaktır” diye konuştu.

Başkan Avşar, ardından MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve yönetimini de ziyaret ederek İstanbul seçimleri kapsamında Malatyalı hemşehrileri ile yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdi.