Avşar İstanbul'da hemşehrileriyle buluştu

Devlet Bahçeli'nin talimatı ile İstanbul'daki Malatyalılarla bir araya gelerek bir dizi çalışmalarda bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve il yönetimi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi İstanbul'daki Malatyalılarla bir araya gelmeye başladı. Başkan Avşar ilk olarak Esenler'de bulunan Malatyalı esnaflarla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı konusunda istişarelerde bulundu. Esenler Belediyesinin 19 Mayıs kutlamalarına da katılan Avşar, Esenler'deki Cumhur İttifakı heyecanına sevindiğini ve İstanbul'da yaşayan Malatyalıların her zaman devletinin yanında hazır kıta beklediklerini ifade etti.

Avşar, iftar vaktinde de İzolular Vakfı Kültür Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av.Ömer Çetinkaya, yönetimi ve İstanbul'da yaşayan İzolular ile bir araya geldi.

Burada sevgi seli karşılanan Başkan Avşar gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Başkan Avşar iftar program öncesi yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ve İstanbul'un istikbalini güvence altına almak mecburiyetindeyiz. Birliğimize, dirliğimize kardeşliğimize bekamıza sahip çıkmak mesuliyetindeyiz. İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir. İstanbul şaibesiz lekesiz iradeyle yükselebilecektir. İstanbul Türk İslam medeniyetinin çınarı Türk milletinin türbedarıdır. Türk vatanının övüncüdür. Unutmayalım ki, İBBB seçimleri aynı zamanda geleceğimizin seçimidir. İBBB seçimleri Cumhur İttifakının onur mücadelesi Türkiye'nin beka meselesidir” dedi.

İstanbul'u yönetmenin ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Avşar, “İstanbul'u yönetmek asil bir görevdir. Terörist Demirtaş çizgisini beğenenden, HDP'yle düşüp kalkandan, PKK ve FETÖ'ye kadar gülücükler saçan birisinden İstanbul'a hayır gelmez. 23 Haziran'da yol köprü metro inşaatları istihdamdaki artışlar parlak projeler İstanbul'u kanatlandıracaktır” diye konuştu.