Avşar İstanbul'daki Malatyalılarla bir araya geldi

Bülent Avşar İstanbul'daki Malatyalılar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Avşar son olarak Battalgazi Malatyalılar Federasyonun düzenlediği İftar programında hemşehrileri ile bir araya geldi.

İftar yemeğine Battalgazi Malatyalılar Federasyonu'nun yanı sıra, Esenler Malatyalılar Federasyonu, Pütürgeliler Federasyonu ve İzolular Federasyon başkanları ile 54 dernek başkanı ve yönetimi katıldı.

Başkan Avşar iftar öncesi yaptığı konuşmada, “Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Cumhur İttifakı'nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı'da yükselen, 16 Nisan Halkoylamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur” ifadelerini kullandı.

Avşar 4 federasyon ve 54 dernek yöneticilerine , İstanbul yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına destek için çağrıda bulundu.