Avşar İstiklal Marşının kabulünü kutladı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avşar, mesajında zor şartlar altında varlık mücadelesi verildiğini vurgulayarak, "1921 yılının 12 Martı'nda, ülkemizin büyük şairi Mehmet Akif'in yazdığı eser TBMM tarafından kabul edildi. Milli marş olarak kabul edilmesi sürecinde TBMM'de duygu ve coşku yüklü sahnelerin yaşanmasına neden olan İstiklal Marşı, içeriğinde yer alan bağımsızlık, birlik ve inanç değerleriyle gerçek bir milli mutabakat metnidir. Bu önemli marşı yazan Mehmet Akif'i, sadece büyük bir şair olarak nitelendirmek onu eksik tanımlamaktır. Akif, imanlı, İslamı bilen, anlayan ve yaşayan, müspet ilimlerle ve sanatla iştigal eden, vatanını ve milletini seven, kendine güvenen, çok çalışan geçmişle irtibatını koparmayan, geleceğe umutla bakan gençlik önermesiyle genç nesle, medeniyetin yeniden dirilişinin öncülüğünü yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılında bu güzel vatanı bizlere emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve merhum Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.