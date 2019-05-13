Avşar Türk Dil Bayramını kutladı

Bülent Avşar, Türk Dili Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avşar, mesajında, "Milli kültürümüzün ana taşı bulunan Türkçe, geçmişle istikbal içinde en diri bağı oluşturmaktadır. Türkçe'mize sahip çıkılması, varlıklı sözcük yapısının doğru biçimde kullanılması, her bölgede Türkçe yayınların artırılması, eğitim, ilim ve kültür dili şekilde artması konusu için bugün hepimize sorumluluk düşmektedir. İlk önce kendimizden başlayarak, ailemizde, etrafımızda Türkçe'mizin azami biçimde kullanılması, telaffuz edilmesi ve azami biçimde anlaşılabilmesi anlamında çaba göstermeliyiz. Bugün dünyanın değişik coğrafyalarında yaygın bir biçimde uygulanan söz varlığıyla, yapısıyla, öteki dillere bulunan etkisiyle dünyada konuşulan dillerin en zenginlerinden bir tanesi bulunan Türkçe'mize bulunan alakanın arttığını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Görüyoruz ki Türkçe'miz bundan böyle en fazla aşırı tercih edilen diller arasında. Dolayısıyla Türkçe'nin bir dünya dili olması yolunda kat ettiği fasıla bu manada gurur vericidir. Bugün okullarımızdan başlayarak dilimizin çocuklarımıza ve gençlerimize azami biçimde öğretilmesi için çaba veren herkesi kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkçe'nin korunup geliştirilmesinde hizmet veren, ömrünü sevgi, kardeşlik ve hoşgörü dili Türkçe'mize adayan herkesi bir kere daha gönül borcuyla anıyor, Türk Dil Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.