Avşar, Türkeş'i andı

Bülent Avşar, yakın tarihin bir dönemine damgasını vuran Alparslan Türkeş'in 22. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar mesajında, "Ömrünü milletine hizmet ve Türk Dünyası'nın birlik beraberliği mücadelesiyle geçiren Milliyetçi Hareket'in efsanevi lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 22. ölüm yıldönümünde özlemle, saygıyla anıyoruz" diyerek mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Necip Türk Milletinin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olan cennet mekân Başbuğ Alparslan Türkeş'in ebedi âleme intikalinin yıl dönümünde O'nun fikirlerinin ne kadar değerli olduğunu bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. öngörü ve uzak görüşlülüğünü geniş vizyonuyla birleştiren Başbuğ Alparslan Türkeş'in devlet ve siyaset hayatında benimsediği ideal, ülkü ve erdem gibi üstün değerleriyle her zaman millete mal olmuş tarihi bir şahsiyettir. Merhum Alparslan Türkeş, hayatı boyunca verdiği mesajlarla Türk siyasetine yön vermiş, Türk Milleti'ne ve Türk Dünyası'na hizmet etmiş, devletin selameti, milletin bekası, Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için her türlü fedakarlığa göğüs germiş bir Devlet adamıdır. O sadece bir siyaset adamı değil, gerçek bir vatan sevdalısı, Türk Milleti ve Türk Devleti'ne olan bağlılığı ile Türk siyasetinde yeri zor doldurulacak büyük bir devlet adamıdır. Alparslan Türkeş Türk siyasetinin daima aranan, fikirlerine başvurulan bilge bir insan olarak şartlar ne olursa olsun önce ‘ülkem, devletim, milletim' diyen bir anlayışa sahipti. Onun bu köklü devlet, millet aşkı ile ileri görüşlülüğü, birleştirici, uzlaşmacı, barışçı, yapıcı, rejimin korunması ve güçlendirilmesi yolundaki siyaseti sayesinde birçok kriz ortamından çıkılmış, huzura kavuşulmuştur. Geniş ufku, Milletine karşı olan derin sevgisi ve muhabbeti Onu bütün Türk Dünyasının bilge lideri, Başbuğ'u haline getirmiştir. En büyük ideallerinden birisi olan, Türk Devlet ve Topluluklarının kardeşlik, dostluk, birlik, dirlik, işbirliği ortamında birleşmeleri için iddialarını, özlemlerini Türk Dünyasına ulaştıran kişiliktir. Başbuğ Alparslan Türkeş, geleceğimizin teminatı ve sahibi olan Türk Gençliğine daima özel bir önem vermiş; Gençliğimizin, Türk töresinin ve İslam ahlakının güzelliklerini tanıması ve benimsemesi doğrultusunda, gelecek nesiller için geceli gündüzlü durmadan çalışan, Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük Devlet Adamlarından biri olmuştur. Toplumu saran manevi boşluğun tehlikelerini, toplumsal huzurun ahlaklı ve dürüst insanlarla temellenebileceğini her fırsatta dile getirmiştir. ‘ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez' diyerek tek devlet, dek dil, tek bayrak ülküsünü savunan, verdiği demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaşılan Başbuğ Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 22. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. "