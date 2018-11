Avşar'dan Alparslan Türkeş'in doğum yıldönümü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avşar, mesajında, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in 25 Kasım 1917 yılında dünyaya geldiğini hatırlatarak, “Türkeş sadece bir siyasetçi değildir. Büyük bir devlet adamı ve Türk milletinin başbuğudur. Siyasetçileri sevenler ve sevmeyenler her zaman mümkündür. Ancak devlet adamları her zaman takdir edilir ve millet tarafından sevilir. Bu yüzden merhum Alparslan Türkeş'i anarken ve yad ederken onun Türk milletine kazandırdıklarıyla anmak ve yad etmek yerinde olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Teşkilatı olarak da bizler başbuğumuzu sadece doğum gününde değil hayatımızın her alanında Türk dünyasına kattıklarıyla bizlere olan öğretileri ile anıyoruz onun yolunda Türk İslam ülküsü İle yoğrularak yaşamımızı biçimlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl başbuğumuzun doğumunun 101. Yılında tüm Türk gençliğini Ülkü Ocaklarımızda başbuğ Alparslan Türkeş'in hayatını ve dünya görüşünü öğrenmeye bekliyoruz. Türk İslam ahlakı üzerine yetiştireceğimiz gençlerle dünyada söz sahibi muasır medeniyetler seviyesine gelmiş bir ülke olacağımıza inanıyoruz. Türk dünyasının cennet mekan başbuğu Alparslan Türkeş ve ahrete intikal eden bütün dava büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.