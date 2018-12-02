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Avşar'dan Engelliler Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Avşar mesajında,”Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ‘Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir farkındalık günüdür. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmek hepimiz için toplumsal bir görevdir.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yaşam temennimle kendilerini en derin duygularla sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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