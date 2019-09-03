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Avşar'dan esnaf ziyareti

MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Avşar, “Birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Teşkilatımıza olan güven ve sadakat bizleri fazlasıyla heyecanlandırmakta ve işimize daha çok odaklanmamıza sebep olmaktadır. Esnaf ve mahalle gezilerimize 2017 'de göreve geldiğimiz günden bu yana devam ettiriyoruz. Akabinde esnaflarımızın dertlerini dinlemek, onlara bir nebzecikte olsa yardımcı olmak bizlerin asli görevidir” dedi.


Avşar esnaf gezileri sonrası, Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınları ve hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi. MHP il yönetiminin de katıldığı ziyarette Başkan Avşar, hastalarla tek tek sohbet ederek hastalara ‘geçmiş olsun' dileklerini de sundu.

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