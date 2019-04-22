Avşar'ın 23 Nisan mesajı

Avşar mesajında, “Demokrasinin, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümünde, tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. Yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarının ilk açtığı gün olması sebebiyle 23 Nisan'ı Dünya çocuklarına armağan ederek Dünya'da bir ilki gerçekleştirmiştir. Yarınımızın en büyük güvencesi olan çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ün izinde toplumumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmesi için ve çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke bırakmak için çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur dolu bir Dünya'da hep birlikte yaşamayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.