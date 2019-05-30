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Avşar'ın Kadir Gecesi mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, Ramazan ayının içinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tüm İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayan Avşar, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu gece, Peygamberimize ilk vahyin geldiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, merhamet ve mağfiretin bol bol yağdığı Kadir Gecesi'nde Yüce Mevla'dan bağışlanma dileyip, kırgınlıkların giderilmesi gerekiyor. Manevi duyguların en üst seviyeye yükseldiği bu mübarek gecede yapılacak tüm duaların kabul olunmasını Cenab'ı Hak'tan niyaz ederim. On bir ayın sultanı Ramazan ayının vedası olan Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dostlukların artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bayram sevincini yaşamaya hazırlandığımız bu günlerde tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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