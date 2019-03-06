Avşar'ın Kandil mesajı

Bülent Avşar, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Avşar, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan R.Bülent Avşar, mesajında "Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaib Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Toplum olarak bu mübarek geceyi değerlendirerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Üç aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili, bizlere hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.