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Avşar'ın kandil mesajı

Berat Kandili nedeni ile bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, mesajında kandil gecelerinin birlik ve beraberlik geceleri olduğuna dikkat çekti.


Avşar, yayımladığı mesajında İslam Aleminin Berat Kandilini kutladı. Avşar mesajında, "Ramazan'ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat Gecemiz tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olsun. Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. Tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu duygularla milletimizin ve İslâm Alemi'nin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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