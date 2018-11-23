Avşar'ın Öğretmenler Günü mesajı

Avşar mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygı değer unsurlarıdır' diyerek başlattığı bu kutlu yolda tüm eğitim camiasının 24 Kasım öğretmenler gününü canı gönülden kutlarım. Bir öğretmen verdiği eğitim ile milleti; özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Öğretmenlerimiz; gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü teknolojiden faydalanarak üretken bir toplum haline getirir. Geleceğe sağlam adımlarla basan bir nesil yetiştirmek temennisi ile Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.