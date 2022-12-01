Avukatlar hayvan barınağında

Onur Demez, hayvan barınağını ziyarette, “Hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştıracağız” dedi.

Onur Demez, Baro yönetim kurulu üyeleri ve Baro Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine ziyarette bulundu.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Sami Altaş ile görüşmeler yaparak incelemelerde bulunan avukatlar, bilgiler aldı. Baro Başkanı Demez yaptığı açıklamada, “Biz avukatlar olarak hukuk nezdinde, insana karşı hiçbir gücü olmayan yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştıracağız. Bu kendi vicdanımıza karşı en büyük sorumluluklarımızdandır” dedi.