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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley: Halkbank: 1 - Fenerbahçe: 3

Malatya’da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank’ı 25-19, 23-25, 26-28 ve 24-26 setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 25-19, 23-25, 26-28 ve 24-26 setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.



Salon: Malatya Merkez


Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım


Halkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)


Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)


Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26


Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

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