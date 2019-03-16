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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley: İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

Malatya’da oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray adını finale yazdırdı.

Malatya'da oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray adını finale yazdırdı.



Salon: Malatya Merkez


Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)


Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)


Setler: 19-25, 23-25, 20-25


Süre: 91 dakika (29, 33, 29)

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